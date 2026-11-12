ANCONA – Nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Ancona ‘Ricostruzione’ su ipotesi di appalti pilotati nei cantieri post sisma e di infiltrazioni mafiose con sub-appati, il Tribunale del Riesame di Ancona ha confermato il provvedimento del gip di Ancona di custodia in carcere per i sei arrestati che ne avevano chiesto la revoca: tra loro l’avvocato Fabio Pistarelli, ex capo di gabinetto del presidente della Regione Francesco Acquaroli fino al dicembre 2025, e l’imprenditore maceratese della Rest Edile Enrico Crucianelli, definito “cerniera” nell’ordinanza di custodia con soggetti sospettati di collegamenti con criminalità di ‘ndrangheta e camorra.

Stando a quanto si è potuto apprendere, il collegio presieduto da Paola Moscaroli ha respinto le istanze di scarcerazione, confermando le misure cautelari concesse si istanza della Dda guidata dalla procuratrice Monica Garulli e l’impianto con la contestazione ad alcuni indagati dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa; la specifica aggravante non è, invece, stata riconosciuta già dalla gip Sonia Piermartini in sede di ordinanza nei confronti di Crucianelli tanto da indurre la Procura presentare un parallelo ricorso sul punto.

Oltre a Pistarelli e Crucianelli, restano in carcere anche gli imprenditori Antonio Cervigni, Antonio Esposito, Giuseppe e Raffaele Diana.