ANCONA – Non sono stato convocato dalla Procura e da questo punto di vista mi sto occupando prevalentemente di come assicurare continuità aziendale alla ditta che ha tanti cantieri che consentivano al sistema economico del Maceratese di poter vivere e alimentarsi”. Lo ha detto il commissario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine di un evento organizzato da Teha Group alla Mole Vanvitelliana di Ancona in riferimento alla Rest Edile di Enrico Crucianelli, ora in carcere accusato, tra le altre cose, di corruzione e di violazione delle norme sugli appalti.



“In questo momento dobbiamo concentrarci su questo tema che non è semplice non è banale. – ha aggiunto – La principale società non è destinataria di interventi limitativi dell’operato aziendale”.