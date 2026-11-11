La grande danza internazionale arriva ad Ancona!
Cultura, talento ed emozioni si incontrano sul palcoscenico del Teatro delle Muse per il Gran Galà di Danza, in programma il 14 novembre.
Protagonisti della serata, primi ballerini provenienti da tutto il mondo, pronti a regalare uno spettacolo di grande eleganza e suggestione, sotto la direzione artistica di Eugenia Morosanu.
Il titolo di questa edizione è «Esistenze»: un viaggio attraverso il linguaggio universale della danza.
Nel nostro servizio, tutte le anticipazioni di un evento che porta Ancona al centro della scena internazionale!