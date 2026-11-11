PORTO RECANATI – “A Scossicci il mare continua ad avanzare. Le risposte delle istituzioni, invece, restano ferme agli annunci”. Lo scrive il Comitato Viva Scossicci che chiede “alla Regione Marche e al Comune di Porto Recanati un aggiornamento pubblico e documentato sul progetto Barracuda-Fiumarella, sullo stato dei 500mila euro e sul calendario degli interventi, insieme alla convocazione del tavolo tecnico che era stato promesso”.

“A quasi tre mesi dalle dichiarazioni di agosto dell’assessore regionale Tiziano Consoli e del sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini sulla difesa della costa nel tratto di Scossicci Sud – lamenta il Comitato – non sono state rese pubbliche informazioni chiare sugli interventi previsti, sulle loro caratteristiche e sui tempi di realizzazione”. Ci sono 500mila euro disponibili. Risorse importanti, delle quali chiediamo di conoscere lo stato effettivo di utilizzo. Il tempo trascorso senza risposte pesa su una situazione già critica. Aspettare che il mare provochi altri danni per tornare a parlare di emergenza sarebbe un fallimento della prevenzione e della programmazione. Questo silenzio è inaccettabile”.

Il Comitato chiede conto all’assessore del Tavolo tecnico “annunciato e finora rimasto senza seguito”; “quel tavolo avrebbe dovuto coinvolgere il Comitato e consentire un confronto su soluzioni strutturali e condivise per la difesa della costa. Quando sarà convocato il tavolo?”. “Altrettanto grave è il silenzio bipartisan registrato nel Consiglio comunale del 26 ottobre. – conclude – Né la maggioranza né l’opposizione hanno ritenuto di intervenire su un problema che riguarda la tutela del territorio, le attività economiche, il turismo e il futuro di Scossicci e di tutta la città di Porto Recanati”.