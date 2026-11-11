ANCONA – Allerta arancione per vento nelle aree interne delle Marche e nell’alto Pesarese per l’intera giornata di giovedì 12 novembre. Lo indica il bollettino della Protezione civile regionale, valido dalla mezzanotte del 12 fino alla mezzanotte del 13 novembre.

L’allerta arancione interessa tutto l’entroterra marchigiano, da nord a sud, e l’alto Pesarese. Allerta gialla, invece, lungo la fascia costiera e basso collinare dell’Anconetano e, più a sud, del Maceratese, del Fermano e dell’Ascolano, fino a San Benedetto del Tronto.

La ventilazione occidentale si intensificherà soprattutto nel pomeriggio, con raffiche fino a tempesta nelle aree alto collinari e montane, burrasca forte in collina e burrasca sulla costa dell’alto Pesarese. Lungo la fascia costiera e basso collinare dall’Anconetano fino a San Benedetto, le raffiche potranno raggiungere localmente il grado di vento forte o burrasca, soprattutto nelle aree prossime alla collina.

Previste anche precipitazioni deboli e diffuse, soprattutto nell’entroterra e nei settori collinari e costieri settentrionali, con rovesci nelle ore centrali e in serata. Per le aree interne settentrionali è prevista anche un’allerta gialla per criticità idrogeologica.