ANCONA – Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha nominato l’avvocato Giuseppe Tansella nuovo Amministratore Unico di Ancona Servizi. Il decreto di nomina firmato oggi pomeriggio arriva al termine dell’esame delle 22 candidature pervenute in risposta all’avviso pubblico emanato dal Comune, a seguito delle dimissioni di Andrea Ciccarelli dal medesimo incarico, dopo la contestazioni di spese eccessive per pranzi di lavoro (oltre 6.600 euro tra gennaio e ottobre scorso). Le domande sono giunte anche da professionisti residenti fuori regione.

“Avvocato cassazionista, 59 anni, Giuseppe Tansella è civilista e amministrativista, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Ancona. – fa sapere il Comune – Vanta una consolidata esperienza nell’attività di consulenza e assistenza alle aziende, agli enti pubblici e alle aziende speciali comunali, oltre che nella gestione delle procedure di crisi d’impresa”.

“È iscritto all’Albo dei gestori della crisi d’impresa istituito presso il Ministero della Giustizia e all’elenco dei commissari liquidatori del Ministero del Made in Italy, ed è stato nominato esperto per la composizione negoziata della crisi d’impresa presso la Camera di Commercio delle Marche. Ha inoltre maturato esperienze significative come curatore fallimentare e ha svolto attività di presidente di collegi arbitrali in materia societaria su nomina del Tribunale di Ancona”