Anche il presidente della regione Francesco Acquaroli è stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta Ricostruzione Per circa due ore e mezzo, tra le 16.30 e le 19 di giovedì 5 novembre, Acquaroli ha parlato con la procuratrice distrettuale antimafia Monica Garulli, e i pm della Dda di Ancona Valeria Cigliola e Paolo Gubinelli, nella caserma della Guardia di Finanza in zona Baraccola ad Ancona.

I verbali della SIT di Acquaroli, sono stati depositati nell’ambito dell’udienza del Riesame in cui si è discusso della richiesta di scarcerazione di alcuni degli arrestati nell’ambito dell’inchiesta tra cui lo stesso Pistarelli. Oggi intanto altri si è proceduto all’interrogatorio di altri cinque indagati: Michele Pompili, ex dirigente dell’Erdis, l’imprenditore maceratese Andrea Intermesoli, i fratelli modenesi Giovanni e Francesco Pighi e Pasqualino Allocco.