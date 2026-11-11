CERRETO D’ESI – Via libera dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi all’ipotesi di accordo sottoscritta al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Su 149 aventi diritto al voto, hanno effettivamente votato in 114, i si sono stati 99, 14 i no e una scheda nulla. Dunque, i favorevoli hanno vinto con una percentuale pari all’87%.

“Dopo la grande lotta, le lavoratrici ed i lavoratori di Cerreto approvano l’accordo”, il commento di Pierpaolo Pullini, della segreteria della Fiom provinciale. “Lo stabilimento doveva cessare la produzione a fine anno, con la mobilitazione è stato portato un primo risultato. Adesso – prosegue – sarà indispensabile che queste persone non siano lasciate sole e che la politica intervenga con tutti gli strumenti possibili affinché sia garantito il futuro alla fabbrica, a cominciare con Electrolux ed eventuali altre soluzioni industriali. Vigileremo molto attentamente – conclude – e saremo pronti in qualsiasi momento a riprendere la mobilitazione se non verranno rispettati gli impegni”.