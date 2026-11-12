Il ristorante “Uliassi” a Senigallia perde una stella, passando da tre a due, e la conquista di una stella per “Casa Rapisarda” a Numana (Ancona) dello chef Alessandro Rapisarda. Sono le due novità relative alle Marche della nuova guida Michelin 2027 per la quale si è svolta stamattina la cerimonia a Piacenza con conferme e cambiamenti tra i ristoranti e locali stellati.
Tra queste realtà, al vertice della cucina italiana e internazionale, ci sono ancora “La Madonnina del Pescatore” a Marzocca di Senigallia (Ancona) di Moreno Cedroni, stabile a due stelle, e “Uliassi” dello chef Mauro Uliassi, di Senigallia (Ancona) che scende di un gradino, a due stelle.
Nella Guida numero 72 i ristoranti che si possono fregiare delle tre stelle Michelin scendono a quota 13. Dalla cima dell’olimpo nella guida 2027 della Rossa escluso anche Fabrizio Mellino dopo la chiusura dei Quattro Passi a Nerano (Napoli).
Per Senigallia una notizia ovviamente che dà dispiacere, anche se Uliassi rimane comunque nei primi posti di tutte le classifiche italiane e internazionali di alta cucina. Allo chef senigalliese, che ha fatto della tradizione e dell’innovazione la sua bandiera, così come alla sorella Catia, sono andati gli applausi di tutto il teatro Municipale piacentino e il tributo dei colleghi tristellati, guidati da Massimo Bottura, che hanno voluto omaggiarlo con un saluto in diretta durante la cerimonia.
Guida Michelin, Rapisarda di Numana conquista la sua prima stella. Solo due per Uliassi
Il ristorante “Uliassi” a Senigallia perde una stella, passando da tre a due, e la conquista di una stella per “Casa Rapisarda” a Numana (Ancona) dello chef Alessandro Rapisarda. Sono le due novità relative alle Marche della nuova guida Michelin 2027 per la quale si è svolta stamattina la cerimonia a Piacenza con conferme e cambiamenti tra i ristoranti e locali stellati.