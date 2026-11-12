Il ristorante “Uliassi” a Senigallia perde una stella, passando da tre a due, e la conquista di una stella per “Casa Rapisarda” a Numana (Ancona) dello chef Alessandro Rapisarda. Sono le due novità relative alle Marche della nuova guida Michelin 2027 per la quale si è svolta stamattina la cerimonia a Piacenza con conferme e cambiamenti tra i ristoranti e locali stellati.



Tra queste realtà, al vertice della cucina italiana e internazionale, ci sono ancora “La Madonnina del Pescatore” a Marzocca di Senigallia (Ancona) di Moreno Cedroni, stabile a due stelle, e “Uliassi” dello chef Mauro Uliassi, di Senigallia (Ancona) che scende di un gradino, a due stelle.



Nella Guida numero 72 i ristoranti che si possono fregiare delle tre stelle Michelin scendono a quota 13. Dalla cima dell’olimpo nella guida 2027 della Rossa escluso anche Fabrizio Mellino dopo la chiusura dei Quattro Passi a Nerano (Napoli).

Per Senigallia una notizia ovviamente che dà dispiacere, anche se Uliassi rimane comunque nei primi posti di tutte le classifiche italiane e internazionali di alta cucina. Allo chef senigalliese, che ha fatto della tradizione e dell’innovazione la sua bandiera, così come alla sorella Catia, sono andati gli applausi di tutto il teatro Municipale piacentino e il tributo dei colleghi tristellati, guidati da Massimo Bottura, che hanno voluto omaggiarlo con un saluto in diretta durante la cerimonia.