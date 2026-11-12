La cultura come motore per l’entroterra e come strumento fondamentale per accendere le comunità e contrastare lo spopolamento, attraverso il valore della conoscenza e della condivisione.

Nasce da questo presupposto il festival Genera Futuro, una rassegna multidisciplinare presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa all’ex oratorio di Belforte del Chienti. Capofila del progetto, che unisce associazioni e Comuni, è la Pro Belforte che, insieme all’Associazione Kairos di Tolentino e al Comune di Camporotondo di Fiastrone, ha dato vita a un cartellone di sei appuntamenti che in cinque mesi coinvolgeranno tre centri e ospiti di rilievo nazionale.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono stati i sindaci Alessio Vita di Belforte del Chienti e Massimiliano Micucci di Camporotondo di Fiastrone, insieme a Silvia Luconi, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, a Karin Migliozzi dell’associazione Kairos di Tolentino e al direttore artistico Giulia Sancricca.

A raccontare la genesi del festival è stato il sindaco Alessio Vita, che ha sottolineato il significato racchiuso già nel nome della manifestazione: «Il titolo dice tutto – le sue parole -: significa che in questi borghi ci può essere ancora futuro. Noi ci crediamo e iniziative come questa vanno proprio in quella direzione e lo dimostrano. È un festival nato quasi per caso, da un aperitivo qui in piazza durante l’estate, che poi è diventato qualcosa di grande grazie a diverse sinergie. È la dimostrazione di quanto si possa realizzare quando si mettono insieme idee, entusiasmo e volontà di fare».

Un progetto che guarda anche alla necessità di animare i piccoli centri durante i mesi più freddi dell’anno. Il sindaco di Camporotondo di Fiastrone, Massimiliano Micucci, ha evidenziato proprio il valore di una proposta culturale capace di superare i confini delle grande città: «Anche i piccoli Comuni possono caratterizzarsi per appuntamenti di valore e diventare luoghi in cui accadono iniziative importanti – ha detto -. Il periodo invernale è quello in cui gli eventi sono generalmente meno numerosi, ma grazie a questa rassegna ci saranno comunque occasioni di incontro, riflessione e confronto. Sono convinto che proposte di questo livello sapranno attirare persone anche da fuori Comune, contribuendo a far conoscere e vivere il nostro territorio».

A sottolineare l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà coinvolte è stata anche Silvia Luconi che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del festival, rimarcando il valore della sinergia tra amministrazioni comunali, Pro Belforte e associazione Kairos di Tolentino. Luconi ha inoltre rivolto un’attenzione particolare ai due giovani tolentinati Aurora Di Gioia e Pietro Cardella, che hanno scelto di partecipare attivamente al progetto: «È bello vedere come due ragazzi si siano appassionati a questa iniziativa e abbiano deciso di mettersi in gioco.

Attraverso i video che stanno realizzando per presentare i protagonisti e gli appuntamenti del festival stanno creando un ponte tra il cosiddetto mondo degli adulti e quello dei giovani, raccontando la cultura con uno sguardo fresco, nuovo e vicino alle nuove generazioni». Da novembre a marzo, sei appuntamenti attraverseranno il territorio. Il filo conduttore sarà comprendere il presente per costruire il futuro. Si parlerà di informazione e giustizia, memoria, sport, teatro, diritti umani e cooperazione internazionale attraverso libri, racconti, testimonianze, immagini, musica e soprattutto attraverso il dialogo con il pubblico.

A illustrare lo spirito della rassegna, anche il direttore artistico Giulia Sancricca, che ha voluto mettere in evidenza la natura collettiva del progetto: «Anche se la casella del direttore artistico deve essere riempita con un nome – ha detto -, questo festival è in realtà il frutto di un lavoro corale. Ci sono le associazioni, il collega Fabio Paci e tutte le persone che hanno messo idee e passione in questo progetto. Il risultato è un cartellone con ospiti di rilievo nazionale, che potrebbe tranquillamente essere quello di una grande città, ma che in questo caso si sviluppa su un intero territorio, coinvolgendo più Comuni e valorizzandone le comunità. Perché per noi che questi territori li viviamo, sappiamo che il valore dei nostri borghi è lo stesso, se non più grande, di quello di una metropoli».

Genera Futuro vuole portare nel territorio eventi di qualità, creare nuove opportunità culturali, accendere curiosità, stimolare pensieri e dimostrare che anche l’entroterra può essere protagonista.

Il debutto è fissato per venerdì 21 novembre alle 21.15, con il primo appuntamento al Politeama Franco Moschini di Tolentino, che vedrà come protagonista il giudice Stefano Vitelli – che nel 2009 assolse Alberto Stasi in primo grado – che presenterà il libro Il ragionevole dubbio di Garlasco (ingresso libero).

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 11 dicembre alle ore 21.15 al Teatro Politeama Franco Moschini di Tolentino, che ospiterà l’incontro con Federico Buffa, accompagnato alla fisarmonica da Christian Riganelli, dal titolo Vi racconto il mito Diego Armando Maradona. Unico evento della rassegna con biglietto d’ingresso fissato a 25 euro.

La rassegna proseguirà venerdì 15 gennaio alle ore 21.15 nell’Ex oratorio di Belforte del Chienti con Franco Bragagna che racconterà La cultura dei Giochi Olimpici (ingresso libero). Venerdì 22 gennaio alle ore 21.15 il Teatro Politeama Franco Moschini di Tolentino farà da cornice all’incontro con Federica Cappelletti, che presenterà Paolo Rossi: il Campione, l’Uomo, il Mito, a ingresso libero.

Gli appuntamenti continueranno venerdì 26 febbraio alle ore 21.15, sempre al Teatro Politeama Franco Moschini di Tolentino, con Giampiero Ingrassia e Saverio Marconi protagonisti dell’incontro Teatro: dalle Marche un modello vincente, a ingresso libero.

La prima edizione si chiuderà venerdì 5 marzo alle ore 21.15 nella Mediateca di Camporotondo di Fiastrone, dove Zakia Seddiki Attanasio presenterà Un solo istante può cambiare la vita (ingresso libero).

Presenti anche Aurora Di Gioia e Pietro Cardella, i due giovani tolentinati che si sono appassionati al progetto e hanno scelto di mettersi in gioco, diventando parte attiva di questa prima edizione del festival. In questi giorni, attraverso una serie di reel, stanno presentando i protagonisti della rassegna, le loro storie e le tante idee che animeranno gli appuntamenti.