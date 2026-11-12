ANCONA – Circa 35 uomini delle varie specialità delle varie forze di Polizia hanno partecipato ieri sera ad un servizio straordinario ad “alto impatto”, disposto dal Questore di Ancona Alfredo D’Agostino, con particolare attenzione alla zona di Piano San Lazzaro e alle aree limitrofe alla stazione ferroviaria. In azione le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Squadra Mobile, Divisione Anticrimine, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e Ufficio di Gabinetto della Questura con Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e Polizia Ferroviaria, e insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale.



L’iniziativa, spiega la Questura, “nasce dall’esigenza di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica in città, in un’area dove negli ultimi tempi si è diffusa tra i residenti una crescente percezione di insicurezza, legata a episodi di criminalità diffusa e di inciviltà. Il personale della Questura, con il Reparto Prevenzione Crimine, ha perlustrato i parchi pubblici, tra cui il Parco della Pace, dove nei giorni scorsi si era verificata una rapina ai danni di un minorenne. Nei parchi sono stati identificati 11 cittadini stranieri. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha ispezionato cinque esercizi pubblici più a rischio o abitualmente frequentati da persone con precedenti di polizia, mentre la Divisione Anticrimine ha verificato la posizione di soggetti sottoposti a misure restrittive.

Carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato controlli di iniziativa e posti di controllo lungo le strade di Piano San Lazzaro. La Polizia Locale ha svolto accertamenti contro il bivacco e il degrado urbano, in particolare nell’area dell’ex cinema Goldoni, dove due persone si erano riparate nel passaggio pedonale senza arrecare turbative: la situazione è stata segnalata all’ufficio preposto. La Polizia Ferroviaria ha controllato la stazione e le vie vicine (55 identificati). Il bilancio complessivo è di 242 persone identificate, delle quali 121 straniere, tre minorenni e quattordici agli arresti domiciliari. Sono stati inoltre controllati 57 veicoli, con cinque posti di controllo allestiti sul territorio.



Le Volanti sono intervenute su alcune segnalazioni giunte alla Sala Operativa. In una zona del centro hanno individuato un uomo destinatario di un divieto di ritorno nel Comune di Ancona, deferito in stato di libertà per aver violato la misura. In una piazza davanti a un teatro, dove era stata segnalata una persona molesta nei confronti di chi stava entrando, trovato un uomo in evidente stato di ubriachezza, con un divieto di accesso a diverse aree urbane: deferito in stato di libertà per l’inosservanza del divieto e sanzionato per l’ubriachezza molesta.



Infine, nei pressi della stazione, hanno controllato due persone, una delle quali in evidente stato di alterazione da alcol e con il permesso di soggiorno scaduto da mesi senza richiesta di rinnovo: è stata deferita in stato di libertà per il reato di soggiorno irregolare e sanzionata anche per ubriachezza.



“La presenza visibile delle pattuglie nei luoghi più frequentati – sottolinea la Questura – risponde anche all’esigenza di far sentire più sicuri i cittadini, affiancando alle verifiche sui singoli casi l’attenzione ai luoghi in cui si vive e si lavora ogni giorno”