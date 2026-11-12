“Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo”. É quanto afferma la nuova mail firmata dal sedicente ‘Mikhail Andropov’ con la quale sono stati segnalati anche questa mattina nuovi allarmi bomba in circa 1800 scuole in tutta Italia, diversi anche nella nostra regione.



Segnalazioni sono arrivate un po’ da tutte le province. Nel Fermano alcuni istituti scolastici, dopo la nuova mail con allarme bomba, hanno deciso di far evacuare temporaneamente gli studenti. E’ avvenuto ad esempio a Grottazzolina e a Monte San Pietrangeli ma anche nel Piceno a Monteprandone. Stessa situazione nel Pesarese. “Dalle prime verifiche – fa sapere il primo cittadino di Pesaro Biancani chiedendo a tutti di mantenere la calma – le comunicazioni sembrerebbero riconducibili a quelle già ricevute nella giornata di ieri. A Fano, dopo una nuova evacuazione da parte degli studenti delle scuole cittadine, rientrati in classe dopo le verifiche, il sindaco Serfilippi è intervenuto sul tema, chiedendo al governo una circolare rivolta ai dirigenti scolastici per definire un protocollo chiaro, condiviso con Prefetture, Questure e Polizia Postale, che permetta di non evacuare gli edifici quando le verifiche non trovano elementi concreti di minaccia. “Oggi i presidi si trovano soli davanti a una decisione difficilissima, e tutta la responsabilità ricade su di loro – dichiara il sindaco –. . La sicurezza dei ragazzi viene prima di tutto e nessuno chiede di abbassare la guardia. Serve però uno strumento che permetta di distinguere una minaccia reale da un’operazione di disturbo”