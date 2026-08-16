CHIARAVALLE – La stella marchigiana della ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, nata a Chiaravalle e cresciuta sportivamente nella Ginnastica Fabriano, conquista un prezioso argento ai Mondiali di Francoforte. L’azzurra chiude la finale al cerchio con 30.500 punti, migliorando nettamente il risultato delle qualificazioni. Davanti a lei soltanto l’ucraina Taisiia Onofriichuk, oro con 30.700, mentre Raffaeli precede la tedesca Darja Varfolomeev, ferma a 30.400. Per la “Formica Atomica” sfuma così, per appena due decimi, la conferma del titolo mondiale conquistato un anno fa. Raffaeli torna dunque a casa con due medaglie: all’argento al cerchio si aggiunge il bronzo conquistato nell’all-around. Due medaglie che rappresentano anche un importante passaporto verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, prossimo grande obiettivo della campionessa marchigiana.
Sofia Raffaeli, due medaglie mondiali: passaporto verso Los Angeles 2028
CHIARAVALLE – La stella marchigiana della ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, nata a Chiaravalle e cresciuta sportivamente nella Ginnastica Fabriano, conquista un prezioso argento ai Mondiali di Francoforte. L’azzurra chiude la finale al cerchio con 30.500 punti, migliorando nettamente il risultato delle qualificazioni. Davanti a lei soltanto l’ucraina Taisiia Onofriichuk, oro con 30.700, mentre Raffaeli precede la tedesca Darja Varfolomeev, ferma a 30.400. Per la “Formica Atomica” sfuma così, per appena due decimi, la conferma del titolo mondiale conquistato un anno fa. Raffaeli torna dunque a casa con due medaglie: all’argento al cerchio si aggiunge il bronzo conquistato nell’all-around. Due medaglie che rappresentano anche un importante passaporto verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, prossimo grande obiettivo della campionessa marchigiana.