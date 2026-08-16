SENIGALLIA – Tre giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per rapina nella notte di Ferragosto a Senigallia. Il primo intervento poco dopo la mezzanotte sulla spiaggia libera del lungomare Dante Alighieri, dove un ragazzo ha riferito di essere stato minacciato da due giovani che pretendevano denaro e, al suo rifiuto, lo hanno colpito al volto.

Intorno alle 2.45 i due sarebbero tornati insieme a un terzo ragazzo, minacciando e picchiando altri giovani e sottraendo loro del denaro. Le Volanti del Commissariato hanno rintracciato poco dopo tre persone corrispondenti alle descrizioni, riconosciute dalle vittime.

Durante la perquisizione sono stati recuperati i soldi sottratti e un coltello da cucina lungo complessivamente 21 centimetri. I tre, italiani di circa vent’anni e residenti in una regione del Nord Italia, sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida.