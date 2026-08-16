ANCONA – Dopo il solleone e le ondate di calore che hanno segnato gli ultimi giorni, nelle Marche è in arrivo un cambio del tempo. Per la giornata di lunedì 17 agosto è stata diramata dalla Protezione Civile delle Marche un’allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale.

Il peggioramento è atteso soprattutto nella seconda parte della giornata, quando si prevedono temporali sparsi che localmente potranno risultare intensi, con piogge concentrate e forti raffiche di vento. Nelle successive 48 ore è indicata una tendenza all’attenuazione dei fenomeni.