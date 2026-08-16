PESARO – Ancora disagi nel Pesarese per la mancanza d’acqua. Dopo un Ferragosto con i rubinetti a secco a Pesaro, Montelabbate, Vallefoglia e Tavullia, questa mattina si è verificata una terza rottura lungo l’acquedotto principale, questa volta a Belgatto di Fano.

Ieri erano stati due i guasti registrati nella zona di Bellocchi. Le squadre di Marche Multiservizi avevano lavorato ininterrottamente per ripristinare il servizio e, in serata, l’acqua aveva ricominciato a scorrere a bassa pressione. Questa mattina, però, la nuova rottura ha provocato un’ulteriore interruzione.

Secondo il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, anche il terzo guasto è legato alla forte siccità e alla conseguente contrazione del terreno, che esercita una forte pressione sulle condotte.

Le squadre di Marche Multiservizi continuano a lavorare senza sosta per effettuare la riparazione nel più breve tempo possibile. Il Comune sta inoltre organizzando nuovi punti di rifornimento dell’acqua sul territorio. Resta attiva l’autobotte al campus scolastico di via Nanterre per la distribuzione di acqua potabile.

È stato aperto il Centro Operativo Comunale. È stata convocata una riunione presieduta dal Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco d’intesa con il sindaco Andrea Biancani e a cui hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti. Al termine, dopo aver analizzato la situazione di carenza idrica in provincia e aver verificato che il Comune più colpito è quello di Pesaro, sono stati stabiliti, sulla base del piano proposto dal Comune, sei punti per il rifornimento di acqua potabile e di acqua non potabile nel territorio comunale di Pesaro, con 11 autobotti a cui se ne aggiungerà un’altra che andrà a rifornire le strutture socio-sanitarie. In ciascuno è presente il personale del gruppo comunale di Protezione civile e di Marche Multiservizi per supportare i cittadini nel rifornimento dell’acqua. Le zone in cui i cittadini possono rifornirsi (portando dei contenitori) sono le seguenti:

– Al campus scolastico sono presenti 2 autobotti con acqua potabile e 1 di acqua non potabile;

– in piazzale Primo Maggio (davanti all’autofficina) è attiva 1 autobotte con acqua potabile;

– in piazza Alfieri è presente un’autobotte con acqua potabile e nel pomeriggio arriverà un’autobotte con acqua non potabile;

– a Candelara è attiva un’autobotte di acqua potabile nel parcheggio davanti alla chiesa;

– a largo Ascoli Piceno (nel parcheggio dietro il negozio Fidomania) è attiva un’autobotte di acqua potabile a cui nel pomeriggio si aggiungerà una di acqua non potabile;

– in piazzale Carducci a conclusione del mercato (dopo le 14) verranno attivate due autobotti: una di acqua potabile ed una di acqua non potabile.

L’Amministrazione comunale, per supportare i cittadini più fragili, ha attivato un servizio di consegna a domicilio di acqua potabile. Per farne richiesta è necessario telefonare al numero 0721.387616 del gruppo comunale delle Protezione civile che effettuerà le consegne. Rimane attivo il numero verde di Marche Multiservizi 800.894.406 a cui è possibile chiamare per ricevere ulteriori informazioni e segnalazioni dal personale.

Oltre a Marche Multiservizi, al Centro operativo comunale, alla Protezione civile comunale e alla Polizia locale sono coinvolte tutte le Forze dell’ordine e verrà anche messa a disposizione un’autobotte dai Vigili del fuoco e tre dalla Protezione civile regionale.