È il venerdì di vigilia di Ferragosto e al porto di Ancona è già tempo di partenze e rientri. Tra venerdì e domenica sono attesi oltre 18.500 passeggeri su 16 navi: 15 traghetti e la nave da crociera Msc. Circa 9 mila gli sbarchi e 6.600 gli imbarchi, oltre a 2.900 crocieristi. Il picco è previsto sabato, con sei traghetti in arrivo e partenza da e per Grecia, Croazia e Albania. Flussi elevati ma il porto è pronto, assicura il presidente dell’Autorità portuale Mirco Carloni, che segnala un rientro dalle vacanze iniziato in anticipo rispetto agli anni scorsi.