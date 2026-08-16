Il Teatro Feronia di San Severino Marche apre le sue porte al pubblico dopo il prestigioso riconoscimento Unesco. Due visite guidate straordinarie e gratuite permetteranno a cittadini e turisti di scoprire uno dei dieci teatri entrati nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità con il sistema dei teatri condominiali all’italiana del Settecento e dell’Ottocento nell’Italia centrale.

Gli appuntamenti sono per lunedì 17 e domenica 23 agosto, alle 21.30. A guidare i visitatori sarà il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, tra curiosità architettoniche, aneddoti storici e il patrimonio decorativo della struttura. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata.

Progettato nella sua veste in muratura dall’architetto settempedano Ireneo Aleandri e inaugurato nel 1828, il Feronia prende il nome dall’antica dea italica alla quale era dedicato un tempio nella vallata del Potenza.

La sala a ferro di cavallo, i tre ordini di palchi, il soffitto affrescato e lo storico sipario con il mito della fondazione di Septempeda raccontano quasi due secoli di storia. Ma anche quel modello sociale e culturale nato dalle società dei palchettisti privati, i cosiddetti “condomini”, insieme alle amministrazioni pubbliche. Un patrimonio nato come luogo di spettacolo e partecipazione civica che oggi, con il riconoscimento Unesco, acquista un valore universale.