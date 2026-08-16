Pievefavera rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri. Nella frazione di Caldarola è stato inaugurato il busto bronzeo di Varino Favorino, opera dello scultore Arnaldo Mazzanti, dedicato alla figura dell’umanista nato proprio in questo borgo e protagonista della cultura rinascimentale.

Alla cerimonia hanno partecipato amministratori, studiosi e rappresentanti delle istituzioni, in una giornata che ha intrecciato memoria, cultura e valorizzazione delle radici storiche del territorio, riscoprendo una personalità capace di lasciare un segno importante nella storia culturale europea.