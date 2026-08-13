FALCONARA – Proseguono i disagi nei collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Catania a causa dell’attività dell’Etna. Il previsto volo Ryanair delle 14.20 dall’Aeroporto delle Marche è stato confermato, ma dirottato sullo scalo di Trapani. È stato invece cancellato il volo Volotea delle 20.20. Le autorità hanno confermato che l’aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di domani mattina, quando è previsto un nuovo aggiornamento sulle condizioni operative. I prossimi collegamenti diretti tra l’Aeroporto delle Marche e Catania sono programmati per venerdì e domenica con Volotea e per sabato con Ryanair ma la situazione rimane in evoluzione, in attesa del prossimo aggiornamento. Si invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo e le comunicazioni delle compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.

