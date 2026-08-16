Non solo compagni di vita, ma veri protagonisti delle vacanze. Sempre più italiani scelgono dove andare anche in base alle esigenze di cani e gatti. E qui, allo Scooby Doo Beach di Marzocca di Senigallia, la vacanza è davvero a quattro zampe.

Secondo una ricerca di Rover.com, oltre il 60% degli italiani sceglie esclusivamente destinazioni pet friendly e più del 70% ha rinunciato almeno una volta a partire per le difficoltà nell’organizzare il viaggio con il proprio animale.

In questa estate si stimano quasi quattro milioni di famiglie italiane con il proprio pet, generando oltre 73 milioni di presenze e un giro d’affari stimato in 9 miliardi e mezzo di euro. Numeri che raccontano un turismo che cambia: non basta più accettare gli animali, servono spiagge, strutture e servizi davvero pensati per loro.