FABRIANO – Un malore improvviso davanti a parenti ed amici ha fatto calare il buio nel caldo giorno di Ferragosto: a 47enne stroncato da un infarto sul lungomare Mameli di Senigallia, Giovanni Picchio, 47 anni, papà di Fabriano. Era a pranzo con la famiglia e gli amici in un locale sulla spiaggia di velluto quando si è sentito male. Alla richiesta di intervento la centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza del 118 e un’automedica con personale sanitario specializzato. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare. “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Fabriano – le parole della sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo – esprimo il più profondo e sentito cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Giovanni Picchio. Giovanni è stato un punto di riferimento per la Scuola Calcio Fortitudo, settore giovanile della Asd Fabriano Cerreto. Con la sua dedizione, la sua passione e il suo costante impegno educativo, ha accompagnato la crescita di tanti giovani della nostra città, insegnando loro non soltanto i valori del gioco di squadra e della lealtà sportiva, ma anche quelli dell’integrazione e del rispetto reciproco. La sua assenza lascia un grande vuoto nel mondo dello sport fabrianese e in quanti lo hanno conosciuto, condividendone l’impegno e la passione sportiva”.

