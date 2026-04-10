“Puoi avere anche le #gambe, ma se nn hai un #cuore non andrai lontano”. È l’insegnamento di Andrea Giorgetti, affetto da Sclerosi Multipla.

La sua storia è ora un libro, “Il Faro” (edizioni Poderosa) che domani sera (sabato 11 aprile) presenterà al Lanciano Forum di #castelraimondo. Stasera (venerdì 10 aprile) avremo il piacere di ospitarlo a Punti di Vista il #talk della Regione Marche per invitare il pubblico a conoscere questa storia di vita e coraggio.



“Ogni giorno perdo un pezzo, ma non mi perdo e non perdo il sorriso”. Ore 23, canale 12, vi aspettiamo! Intervista di Maurizio Socci.



Andrea merita il nostro supporto. L’affetto della gente che gli vuol bene è la sua medicina. Un onore poterlo chiamare amico. Un dovere imparare da lui come si sorride all vita anche quando la vita ti mette a dura prova.

#ricerca #sclerosimultipla #lanciano #evento #raccoltafondi #foru #perte