ASCOLI PICENO – A seguito della breve ma molto intensa ondata di maltempo di ieri pomeriggio ad Ascoli Piceno con vento pioggia e grandine, i vigili del fuoco sono intervenuti soprattutto per alberi o parte di essi caduti sulla sede stradale.



L’intervento più rilevante, però, ha riguardato parte della copertura di un capannone adibita ad attività commerciale divelta e volata in parte sui cavi della media tensione ed in parte su una pianta, rimanendo in bilico. Dopo il distacco della corrente si è provveduto alla rimozione e messa in sicurezza di tutti i pannelli. Successivamente la verifica della struttura al termine della quale è stata decretata l’inaccessibilità parte della struttura