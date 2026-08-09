TOLENTINO – Cuffiette e telefono di un 20enne “spariscono” a Senigallia, rintracciati a Tolentino dai carabinieri grazie a Gps e attività investigativa: denunciato in stato di libertà un 19enne di origini tunisine, residente a Macerata, considerato responsabile del reato di ricettazione. L’operazione è stata condotta brillantemente dai militari della Stazione di Belforte del Chienti ed è scattata dopo la segnalazione di un ragazzo residente ad Ancona. La vittima, alla quale lo scorso 2 agosto erano stati asportati alcuni dispositivi elettronici a Senigallia, è riuscita a individuare la posizione attuale dei propri auricolari “Apple Air Pods” tramite il sistema di localizzazione integrato, rilevandone la presenza all’interno del centro commerciale “La Rancia” di Tolentino. I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto indicato dalla vittima, hanno individuato e sottoposto a controllo un 19enne, rinvenendogli addosso gli auricolari asportati. I successivi accertamenti condotti dall’Arma hanno permesso di estendere le ricerche a Macerata dove, nascosto in un deposito edile, è stato trovato anche un cellulare “Apple I-Phone 16”, appartenente alla stessa vittima. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.