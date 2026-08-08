PORTO SANT’ELPIDIO – In un’auto, segnalata in uso a persone dedite a furti all’interno di esercizi commerciali, a Porto Sant’Elpidio (Fermo), tre sudamericani trasportavano un kit per eludere la sicurezza: due borse di carta schermate internamente con pellicola in alluminio (espediente utilizzato per neutralizzare i sistemi antitaccheggio) e due distaccatori magnetici per rimuovere le placchette di sicurezza sulla merce. Nella vettura anche 15 confezioni di profumi ritenuti provento di furto: per i tre è scattata una denuncia per ricettazione in concorso, I sospettati sono stati notati e fermati dai carabinieri della stazione di Fermo e del Norm per un controllo lungo la strada Faleriense, nei pressi di un noto esercizio commerciale. All’interno delle borse schermate, i carabinieri hanno rinvenuto 15 confezioni di profumi di alta gamma, per un valore commerciale complessivo di circa 2mila euro. I fermati non hanno saputo fornire alcuna giustificazione plausibile circa la provenienza della costosa merce. La refurtiva e l’attrezzatura utilizzata per i furti sono state poste sotto sequestro penale.