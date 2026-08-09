ANCONA – “Buone notizie sul nuovo Salesi. Il cantiere non si ferma. In relazione alla procedura di concordato preventivo in continuità presentato da Rizzani de Eccher e Sacaim, attuali appaltatori del nuovo Salesi, il Tribunale di Trieste ha pubblicato un avviso finalizzato alla manifestazione di interesse per l’acquisto del ramo d’azienda denominato Commessa Ospedale Salesi facendo sapere che esiste già un’offerta irrevocabile d’acquisto”.

Così l’assessore regionale alle Infrastrutture e all’Edilizia sanitaria e ospedaliera Francesco Baldelli dopo la notizia della pubblicazione da parte del Tribunale di Trieste, nell’ambito della procedura di concordato che riguarda le ditte Rizzani de Eccher e Saicam, “dell’avviso pubblico per la cessione del ramo d’azienda che ha per oggetto il cantiere del Nuovo Ospedale Materno Infantile Salesi di Ancona”.

Ancora Baldelli: “Il prezzo base della procedura ė fissato in 2 milioni di euro mentre il termine delle presentazioni delle offerte scade il 28 settembre. Altro aspetto positivo: al piano ė stata allegata un’offerta irrevocabile d’acquisto, che garantisce che la procedura non potrà andare deserta. Il Tribunale di Trieste è stato veloce nella gestione delle problematiche finanziarie che hanno interessato la ditta friulana, ed ha consentito di non vanificare l’intenso lavoro svolto negli ultimi 5 anni che hanno permesso di avviare un cantiere che, all’insediamento della nostra giunta guidata dal Presidente Acquaroli, non era riuscito a vedere la luce pur se progettato più di un decennio prima. Uno dei cantieri più estesi e complessi dell’edilizia sanitaria e ospedaliera delle Marche. Ora attendiamo i tempi di ingresso della nuova impresa ed il nuovo cronoprogramma – conclude l’assessore regionale -. Il subentro, come da previsione del Tribunale, dovrà avere la necessaria approvazione della Regione Marche”.