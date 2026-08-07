ANCONA – Ancora bollino rosso in tutta la regione Marche: continua a dominare ancora per tutta la prossima settimana la bolla africana che ci sta accompagnando in questi giorni. Prevista qualche flessione termica con temporali isolati lungo l’Appennino (come avvenuto nel pomeriggio di oggi ad Ascoli) ma sarà solo un refrigerio temporaneo. Insomma ci sarà ancora da boccheggiare, almeno fino a ferragosto.



L’uscita da questa quarta ondata di calore arriverà infatti solo a partire dalla metà del mese.



