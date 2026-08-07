ANCONA – “Patentino obbligatorio per chi possiede un cane”: dalle Marche parte la proposta di legge alle camere a firma del capogruppo Udc in Consiglio regionale Luca Marconi.

L’obiettivo della pdl presentata alle Camere è creare un “nuovo modello nazionale per coniugare sicurezza pubblica, benessere animale e responsabilità dei proprietari”. La proposta punta a “introdurre il patentino obbligatorio per i caregiver di cani, attraverso un percorso formativo destinato a diventare il riferimento per tutto il paese”.

“Di fronte al crescente numero di episodi di aggressione canina e alla diffusione di una gestione spesso improvvisata degli animali d’affezione – spiega una nota – il testo propone un cambio di paradigma, spostando l’attenzione dalla razza del cane alla preparazione del proprietario”.

“Non esistono cani pericolosi per definizione – afferma Marconi – esistono situazioni che possono diventare pericolose quando manca la conoscenza del comportamento animale e delle responsabilità che derivano dalla sua gestione. Per questo vogliamo investire sulla formazione delle persone, non sulla demonizzazione degli animali” La proposta istituisce un “percorso formativo obbligatorio, articolato in una parte teorica e in una pratica con il proprio cane, al termine del quale viene rilasciato il patentino”. Tra gli “elementi più innovativi”, il “superamento di qualsiasi classificazione basata sulla razza: la valutazione del rischio sarà, infatti, costruita su criteri scientifici e multifattoriali, considerando il comportamento del cane, il contesto in cui vive e la capacità gestionale del caregiver”.

Il testo introduce anche “specifiche tutele per le persone anziane o fragili, campagne di sensibilizzazione nelle scuole, il monitoraggio nazionale attraverso il Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC) e un sistema sanzionatorio per chi non adempie agli obblighi previsti”.

“Con questa proposta – conclude Marconi – vogliamo affermare una cultura della responsabilità: avere un cane significa assumersi un impegno verso l’animale, verso gli altri cittadini e verso la collettività. Una società più sicura passa anche dalla qualità del rapporto tra uomo e animale”