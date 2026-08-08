Traguardo storico per Adriatico Mediterraneo Festival, che dal 26 al 30 agosto 2026 celebra ad Ancona la sua ventesima edizione. .Nato come spazio d’incontro e contaminazione tra le sponde del mare comune, il festival si ripresenta al pubblico sotto la direzione artistica di Giovanni Seneca con una novità centrale: quest’anno sarà l’Italia il Paese protagonista della rassegna.

Attraverso una fitta rete di appuntamenti culturali, musicali e istituzionali, l’edizione 2026 metterà in luce lo straordinario patrimonio artistico della penisola, esplorando le sonorità, le tradizioni e le spinte innovative che collegano l’Italia meridionale all’intero bacino del Mediterraneo.

5 giorni, 20 concerti, 5 incontri, 1 workshop e 2 mostre: ecco i numeri dell’edizione 2026 di AdMed, caratterizzata dalla scoperta di giovani talenti e dal ritorno a prezzi popolari per i concerti e gli spettacoli. Il consueto Premio Adriatico Mediterraneo sarà dedicato quest’anno alla memoria dell’ambasciatore Fabio Pigliapoco, recentemente scomparso.