È ufficiale la nomina dell’ingegner Corrado Perugini a Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica conclude il percorso avviato lo scorso gennaio, quando Perugini era stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente.



«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Ministro Gilberto Pichetto Fratin, ai Presidenti delle Regioni Marche e Umbria, Francesco Acquaroli e Stefania Proietti, e a tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia affidandomi questa importante responsabilità» ha dichiarato il neo Presidente.



«Fin dal mio insediamento come Commissario avevo indicato con chiarezza le direttrici del mio impegno: un confronto costante con il territorio, a partire dai sindaci, che rappresentano le comunità del Parco; la convinzione che il Parco debba essere percepito non come un vincolo, ma come una concreta opportunità di sviluppo; la tutela della biodiversità accompagnata dalla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e turistico; il rafforzamento del ruolo delle Guide del Parco, autentici ambasciatori del nostro territorio.»



«Oggi, con la piena responsabilità della Presidenza, confermo e rilancio questi obiettivi. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini deve essere sempre più un modello di equilibrio tra conservazione della natura e sviluppo sostenibile, capace di generare opportunità per le imprese, il turismo, la ricerca, i giovani e le comunità locali. La tutela dell’ambiente e la crescita del territorio non sono obiettivi contrapposti: rappresentano un’unica, grande sfida da affrontare insieme.»



Ad accompagnare la nomina vi è anche una significativa coincidenza simbolica: il decreto ministeriale porta la data del 6 agosto, lo stesso giorno in cui, nel 1993, venne istituito il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Un legame ideale che rafforza il valore di un incarico rivolto al futuro, nel segno della continuità istituzionale e dell’impegno a favore di uno dei patrimoni naturalistici più importanti d’Italia.