ASCOLI PICENO – L’Ascoli supera il primo turno di Coppa Italia dinanzi a oltre 6mila spettatori. Al Del Duca finisce 3-1 contro il Potenza, al termine di una gara iniziata in salita e ribaltata con una prova di carattere. Gli ospiti, infatti, dopo appena un minuto e mezzo trovano il vantaggio con Selleri. Ma i bianconeri non demordono e al 20esimo impattano con Milanese, autore di una splendida conclusione di destro all’incrocio dei pali da posizione angolata, su perfetto lancio di Curado. Nella ripresa, la squadra di Tomei aumenta la pressione. Al 69′ arriva il 2-1 con Gori, che trova il guizzo vincente di sinistro sul primo palo. Il Potenza reagisce, ma Vitale è decisivo in uscita su Russo. Allo scadere Corradini chiude i conti con il 3-1, sfruttando alla perfezione l’assist di Perciun. Con questa vittoria, l’Ascoli avanza nel tabellone di Coppa e, nel secondo turno, affronterà il Genoa in trasferta a Marassi per una sfida di prestigio.