FANO – Una violenta lite sulla passeggiata del Lisippo a Fano ha causato nel tardo pomeriggio di ieri il ferimento grave di un giovane nordafricano di circa vent’anni. Il ragazzo, colpito al braccio probabilmente durante un alterco, è stato soccorso dai bagnini e trasportato in codice rosso ad Ancona per un delicato intervento, con prognosi riservata. I testimoni hanno riferito di ver visto un’arma da taglio lungo, probabilmente una katana, che però non è ancora stata trovata.



Sul luogo della rissa sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato una persona, un altro giovane. Sono in corso accertamenti per chiarirne il ruolo nella vicenda, ricostruire cosa abbia scatenato lo scontro e stabilire chi abbia materialmente impugnato l’arma.



La scena, caratterizzata da ingente perdita di sangue, ha destato grande spavento tra i presenti sulla vicina spiaggia di Sassonia.