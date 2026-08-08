ANCONA – Nulla da fare per il 51 Fabrizio Antonelli, rimasto coinvolto lo scorso 26 luglio in un grave incidente stradale a Numana, lungo la strada provinciale 23, all’altezza della zona industriale.



Antonelli era ricoverato dal giorno dell’incidente presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale regionale di Torrette, dove era arrivato in condizioni disperate. Dopo undici giorni di agonia, giovedì sera purtroppo il tragico epilogo. Le sue condizioni, già gravissime sono precipitate, rendendo vano ogni tentativo di salvarlo da parte dei medici. La notizia della sua morte è stata diffusa solo nelle scorse ore.



