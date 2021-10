ANCONA – Sono 28 i Comuni marchigiani in cui si voterà domenica 3 (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 ottobre (dalle 7 alle 15) per scegliere i nuovi sindaci e i consigli comunali. Saranno 180.056 i marchigiani chiamati alle urne con due soli Comuni che superano i 15 mila abitanti e potrebbero anche finire al ballottaggio (fissato il 17 e 18 ottobre), visto che è previsto il doppio turno: San Benedetto del Tronto e Castelfidardo. Nessun capoluogo provinciale andrà nelle Marche al voto.

La diretta su E’tv Marche

E’Tv Marche sarà in diretta lunedì 4 ottobre dalle 19 con uno Speciale Amministrative 2021 attraverso il quale seguire lo spoglio elettorale. Aggiornamenti in tempo reale sui risultati, collegamenti live in particolare da Castelfidardo e San Benedetto del Tronto, contributi dai vari Comuni alle urne. Appuntamento sul canale 12 del digitale terrestre, in streaming sul nostro sito www.etvmarche.it, sulla pagina facebook E’tv Marche e sulla nostra app.

I Comuni al voto nelle Marche

– Provincia di Ancona:

Castelfidardo, Camerano, Cupramontana e Santa Maria Nuova.

– Provincia di Ascoli Piceno:

San Benedetto del Tronto, Acquasanta Terme, Force, Arquata del Tronto e Montegallo.

– Provincia di Fermo:

Montegranaro, Monte San Pietrangeli, Petritoli, Rapagnano, Ortezzano.

– Provincia di Macerata:

San Severino Marche, Porto Recanati, Morrovalle, Castelraimondo, Esanatoglia, Muccia e Bolognola.

– Provincia di Pesaro Urbino:

Colli al Metauro, Mondolfo, Fossombrone, Fermignano, Gradara, Mondavio e Mercatino Conca..