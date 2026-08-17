PESARO – “Mi hanno appena comunicato che l’acqua sta tornando gradualmente in tutte le case”. Così in un post su Facebook il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, in riferimento all’interruzione di questi giorni della fornitura d’acqua a causa di due guasti nell’acquedotto. “Se qualcuno non dovesse ancora averla si tratta di piccoli problemi tecnici, in particolare legati alla presenza di aria nelle tubazioni, che un po’ alla volta si stanno risolvendo. – ha aggiunto – L’eventuale mancanza d’acqua non è legata a nuove rotture”.

Marche Multiservizi ha completato a Pesaro, nella giornata di domenica, le operazioni di sistemazione della condotta idrica: dopo le due rotture registrate a Ferragosto, una terza si era verificata oggi, lasciando gran parte della città senz’acqua potabile.

In un video social il sindaco Andrea Biancani nella serata di domenica aveva spiegato: “sono iniziate le manovre che consentono di reimmettere l’acqua all’interno dell’acquedotto”.

“Voglio ringraziare tutte le persone, oltre 100, che hanno lavorato, tra tecnici e operai di Marche Multiservizi, volontari della protezione civile comunale, e la protezione civile regionale perché di queste autobotti che abbiamo installato in emergenza alcune vengono Ascoli, Macerata, da Fabriano, Fano”, “Ringrazio i cittadini della città di Pesaro perché hanno dimostrato veramente un grande senso civico perché vi siete resi conto che questa è una situazione di emergenza che vogliamo che non si ripeta”.

“Da domani – ha sottolineato Biancani – dobbiamo lavorare per dire a tutti gli enti competenti che è necessario prevedere le risorse per sistemare almeno la condotta principale, perché la città di Pesaro non si può permettere due giorni senza acqua, soprattutto in un periodo come quelle estivo”.

Le autobotti “rimarranno nei sei punti chiamiamo precedentemente annunciato, – ha concluso – per tutta la notte, fino a quando l’acqua non verrà ripristinata nelle case”.