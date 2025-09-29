Prosegue il ns viaggio nei Borghi più Belli d'Italia nelle Marche con il settimo itinerario.
Un viaggio fra spiritualità e natura.
C’è un viaggio che non si misura in chilometri…ma in emozioni.
È l’itinerario che unisce Visso, Sarnano e San Ginesio: tre gemme incastonate nella natura.
Si parte da Visso, cuore verde dei Monti Sibillini, dove i santuari si fondono col silenzio delle valli e ogni passo racconta una storia antica.
Si attraversa Sarnano, tra vicoli e piazze che sembrano dipinti, a due passi da cascate segrete e sentieri nascosti.
E si arriva a San Ginesio, il “balcone dei Sibillini”, Best Tourism Village secondo
l’UNWTO…dove la bellezza si apre all’orizzonte.
Un viaggio intimo e straordinario, dove si respira il profumo e la magia del creato.
Lasciati sorprendere. Vivi l’incanto.