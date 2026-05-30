ANCONA – Maxi-operazione della Polizia di Stato in provincia di Ancona, dove la Squadra Mobile ha passato al setaccio i quartieri a rischio e i locali della movida. Il bilancio dell’attività sul territorio dorico fotografa un’intensa azione contro la criminalità diffusa e la devianza giovanile: nel corso dei servizi sono state identificate ben 526 persone, tra le quali figurano 72 minorenni. I controlli straordinari e i posti di blocco hanno portato all’arresto immediato di due soggetti e alla denuncia a piede libero di altre 15 persone.

Sul fronte del contrasto al mercato della droga e delle armi, gli agenti della Questura hanno stroncato lo spaccio locale sequestrando circa mezzo etto di cocaina, un quantitativo analogo di hashish, un fucile, un coltello e un taglierino. Il blitz locale si inserisce in una massiccia cornice nazionale pianificata dal Servizio Centrale Operativo di Roma contro la criminalità minorile, che in tutta Italia ha portato in simultanea all’identificazione di quasi 300 mila persone, con 1.335 arresti, 2.358 denunce e il sequestro di 361 armi (tra bianche e da fuoco) e 450 chilogrammi di stupefacenti.