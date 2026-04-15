Una Sibilla “Avatar” per accompagnare i cicloturisti tra le meraviglie dei Borghi più Belli d’Italia delle Marche. Il progetto è stato presentato a San Ginesio, durante l’assemblea regionale del Club, alla presenza del Presidente Nazionale Fiorello Primi e del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Silvia Luconi.
Momento di grande emozione, il rinnovo del direttivo, con la presidenza che passa da Cristiana Nardi (indicata per un prestigioso ruolo in Consiglio Nazionale) a Lorena Varani, che sarà anche coordinatrice dei borghi più belli d’italia delle Marche.
La Ciclovia è un brogetto ambizioso, che unirà come una collana di perle i #borghipiubelliditalia delle Marche con una Sibilla versione Avatar. 5 itinerari, 33 borghi, una Regione.
In chiusura il rito attesissimo della consegna delle 32 bandiere, simbolo di bellezza, capacità recettiva e lavoro di squadra.
Interviste a:
Cristiana Nardi
Presidente uscente Borghi più belli d’Italia delle Marche
Lorena Varani
Neo Presidente Borghi più belli d’Italia delle Marche
Fiorello Primi
Presidente Nazionale Borghi più belli d’Italia
Giuliano Ciabocco
Sindaco San Ginesio