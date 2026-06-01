MACERATA – Continua la caccia agli alleati in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno per le Comunali di Macerata. Il centrosinistra, che deve recuperare 1.600 voti, sta tentando di finalizzare alleanze: oggi è stata siglata quella tra il candidato del centrosinistra Gianluca Tittarelli, che sfiderà Sandro Parcaroli (centrodestra), e il medico dermatologo Marco Sigona. Quest’ultimo, come candidato a sindaco, aveva ottenuto il 3,48% al primo turno con la propria lista Officina delle Idee.

    “La nostra è un’intesa programmatica, che si fonda sui temi per noi importanti, sui quali abbiamo sempre avuto un’affinità – dice all’ANSA Marco Sigona – Penso al welfare, alla cura dei più deboli, all’attenzione verso le frazioni e la cultura”.
   Sul tavolo, per ora, non sembra esserci un assessorato, “Anche se mi piacerebbe mettermi in gioco e a servizio della squadra, nel caso vincessimo”, apre Sigona. Il dermatologo darà indicazione di voto ai suoi, che si faranno portavoce per “cercare di recuperare più voti possibili”

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