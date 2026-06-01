Non bastano 120 anni di storia sportiva. La Sef Stamura rischia di perde la concessione dei posti barca alla Mole Vanvitelliana, assegnata dall’Autorità di Sistema Portuale ad un’altra società. Nell’ultimo bando a fare la differenza non è stato il progetto tecnico, dove la Stamura aveva ottenuto un punteggio quasi doppio rispetto alla concorrente, ma l’offerta economica: un rialzo del canone di circa il 700% rispetto alla base d’asta. Per la storica polisportiva anconetana significa perdere 74 ormeggi che da sempre contribuiscono a finanziare le attività di vela, atletica e arti marziali e rendere lo sport accessibile a tutti.