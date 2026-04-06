CINGOLI – Il balcone delle Marche è il “Borgo dei borghi” di quest’anno: Cingoli conquista l’Italia e si prende la vetta della tredicesima edizione del concorso nazionale per un riconoscimento tra i più ambiti per i piccoli centri italiani. Il verdetto è arrivato nella serata di Pasqua, il 5 aprile, su Rai3, durante la puntata speciale de “Il Kilimangiaro”: il borgo in provincia di Macerata ha superato la concorrenza di Arenzano e Zungoli, classificatisi rispettivamente al secondo e terzo posto.

Un riconoscimento che premia uno dei luoghi simbolo delle Marche, da sempre definito il “Balcone delle Marche” per i suoi affacci spettacolari che arrivano fino al mare Adriatico. A fare la differenza è un patrimonio storico e architettonico di grande valore, con una cinta muraria quasi intatta, un centro storico raccolto e un’identità medievale ancora ben riconoscibile.

Non nasconde l’emozione il sindaco Michele Vittori: “Un risultato che ci riempie di orgoglio e di emozione, frutto di un grande lavoro di squadra. Da sindaco, desidero esprimere tutta la mia soddisfazione e ringraziare di cuore tutti coloro che si sono spesi con passione e dedizione per raggiungere questo straordinario traguardo. Grazie alla Rai e alla trasmissione Kilimangiaro per aver acceso i riflettori sulle meraviglie dei borghi italiani. Grazie ai colleghi amministratori, ma soprattutto grazie a tutte le persone che hanno creduto in questo obiettivo e si sono impegnate per il nostro “Balcone delle Marche”. Questa vittoria dimostra che quando si crede davvero in un sogno e si lavora insieme, i risultati arrivano. Cingoli è cultura, storia, arte, natura, genuinità. È fatta di persone, di storia, di identità. È un luogo da scoprire e da vivere. In una serata semplice, dove abbiamo raccontato l’orgoglio Cingolano abbiamo assistito alla trasmissione che ha raccontato uno ad uno i borghi in gara, fino ad arrivare al primo posto: il nostro. Essere Sindaco di questa comunità oggi (come ieri) è per me motivo di grande orgoglio. Un risultato che appartiene a tutti: all’Amministrazione, alle associazioni, agli operatori dell’accoglienza e della promozione, a chi lo vive ogni giorno e a chi lo ha sostenuto con entusiasmo e partecipazione. Un vero lavoro di squadra. E allora continuiamo così, insieme”.

Scrive il presidente della Regione Francesco Acquaroli: “Un altro importante riconoscimento per i borghi marchigiani e per il nostro straordinario territorio”