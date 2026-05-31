RIMINI – I carabinieri di Saludecio, nel Riminese, hanno arrestato un 22enne della provincia di Pesaro Urbino con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. Il giovane, che è stato trasferito nel carcere di Rimini, lo scorso 20 maggio era già stato denunciato a piede libero con l’accusa di molestie e violenze fisiche e verbali commesse sia durante che dopo la fine della convivenza. Tra queste ripetute chiamate con minacce di percosse, che sarebbero state attuate in precedenza, e appostamenti sotto casa della vittima. Nonostante la denuncia ricevuta, il 22enne avrebbe continuato perseguitarla perché convinto di avere ancora un legame con la donna. Sono stati i militari a documentare la prosecuzione delle condotte entro le 48 ore dall’ultimo episodio, consentendo l’arresto in flagranza differita. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, ora al vaglio degli inquirenti.

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