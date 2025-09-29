Quinto itinerario nei Borghi più Belli d'Italia nelle Marche

Un tour tra storia e tipicità

A pochi chilometri l’uno dall’altro, un'immersione nella storia e nel gusto dei borghi senza tempo, cuore autentico delle Marche.

Offagna, con la sua imponente rocca medievale, domina il paesaggio e profuma di Rosso Conero, un vino D.O.C. che racconta la terra da cui nasce.

Montecassiano, cinto da alte mura, custodisce piazze assolate e antiche ricette della tradizione, sapore di vendemmia e memoria.

Montelupone, con i suoi prodotti d'eccellenza e Montecosato che dalla cima di una

collina domina tutta la vallata del fiume Chienti.

Camminare tra questi borghi è come sfogliare un libro di storia scritto dalla natura e dagli uomini.

Un’emozione unica , bellezza da vivere.. lentamente!

