Secondo itinerario nei Borghi più Belli d'Italia nelle Marche.
Vi presentiamo un tour da sogno nel Medioevo.
Ci sono luoghi dove il tempo non corre…
Dove ogni passo è un ritorno a sé stessi.
Benvenuti tra le meraviglie sospese della provincia di Pesaro e Urbino, benvenuti in questo viaggio nel Medioevo.
Montefabbri: un angolo di paradiso, dove il silenzio racconta storie più forti delle parole.
Fiorenzuola di Focara: piccolo borgo a picco sul mare, cantato dal Sommo Poeta nella Divina Commedia.
E Gradara: fortezza dell’amore tragico di Paolo e Francesca, dove ogni pietra sussurra poesia.
Tre borghi, tre anime, una sola promessa: farti innamorare.
Che tu sia in fuga romantica, in cerca di sapori autentici, o semplicemente alla ricerca di pace…qui c’è un posto che ti aspetta.