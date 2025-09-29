Terzo itinerario nei Borghi più Belli d'Italia nelle Marche

Storiche fortezze e borghi di-vini.

Ci sono luoghi dove ogni passo è scoperta, ogni sguardo un racconto…

Benvenuti nelle Marche più autentiche.

Mondolfo: incastonata tra colline e mare, è una fortezza d’arte a cielo aperto,

dove creatività e storia convivono tra vicoli e panorami infiniti.

Mondavio, con la maestosa Rocca Roveresca, ti regala un tuffo nel Rinascimento e una vista che lascia senza fiato.

Corinaldo è un viaggio nella bellezza senza tempo.

E poi Morro d’Alba: patria del vino Lacrima, nettare da assaporare al tramonto nei colori caldi della campagna.

Quattro borghi, un solo itinerario di meraviglia.

Storia, arte, sapori e paesaggi che sanno toccare l’anima.

