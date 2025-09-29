Ecco l'ottavo itinerario dei Borghi più Belli d'Italia nelle Marche
La via romantica dei Borghi.
C’è un angolo delle Marche dove il tempo rallenta e ogni scorcio diventa poesia.
È l’Itinerario romantico di Fermo, un viaggio indimenticabile da vivere in due,
tra borghi sospesi tra sogno e realtà.
Torre di Palme, appoggiato sul mare come un sogno sospeso, con una terrazza tra le più belle d’Italia.
Moresco, con la sua torre eptagonale che veglia sulla valle dell’Aso, come un faro di pietra nel silenzio.
Petritoli, il “Borgo dei Matrimoni”, dove coppie da tutto il mondo scelgono di dirsi “sì” tra archi antichi e tramonti da favola.
E Servigliano, il “borgo ideale”, un gioiello geometrico tra i monti e il mare,
dove ogni angolo racconta armonia.
L’accoglienza che troverete in questi luoghi è autentica, come le persone che li abitano.
Perché la bellezza di un borgo vive anche nell’amore di chi lo custodisce ogni giorno.