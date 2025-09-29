Nono e ultimo itinerario nei Borghi più Belli d'Italia nelle Marche
Borghi ridenti che guardano l’Adriatico.
Dall’azzurro dell’Adriatico alle verdi onde dei filari di vite, il passo è breve…e tutto
sembra danzare nel paesaggio.
Il sole accarezza i borghi più belli d’Italia, tra campi di grano e papaveri in fiore.
È qui, nella provincia di Ascoli Piceno, che inizia una nuova avventura.
Si parte da Monteprandone, che si erge su un colle circondato dai vigneti, e passando per Grottammare, borgo antico che si affaccia sul mare in un abbraccio senza tempo, si arriva a Montefiore dell’Aso, scrigno medievale nella Valdaso, tra arte, tradizione e scorci che incantano.
Da Ripatransone, belvedere del Piceno, si giunge ad Offida, la città del merletto a
tombolo, dove mani sapienti ricamano bellezza e i sapori raccontano storie di terra e passione.
Lasciati guidare da un itinerario che profuma di mare, arte e vino.
Ancora una volta… nelle amate Marche.