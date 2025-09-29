Sesto itinerario nei Borghi più Belli d'Italia nelle Marche

Borghi in bike fra natura, cultura e gusto

Treia, Cingoli, Esanatoglia. Tre borghi, un’unica avventura su due ruote.

In sella a una e-bike, puoi attraversare l’entroterra maceratese, tra colline morbide,

boschi ombrosi, e panorami infiniti.

Si parte da Treia, cinta da mura medievali, dove ancora si gioca al pallone col bracciale: qui la storia si respira in ogni pietra.

Tappa a Cingoli, il balcone delle Marche. Dall’alto, il paesaggio si apre come un quadro: colline, lago, orizzonti che non finiscono mai.

E infine Esanatoglia, un piccolo scrigno di meraviglie, con il suo eremo di San Cataldo sospeso tra cielo e roccia.

Trekking, bici, pesca, motocross: questo è il cuore sportivo e autentico delle Marche.

Un viaggio tra natura, storia e sapori, dove ogni attività ci fa scoprire qualcosa di nuovo.

E ogni pausa è un assaggio di tradizione.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE