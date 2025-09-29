Quarto itinerario nei Borghi più Belli d'Italia nelle Marche
Un viaggio fra castelli e archeologia.
Tre borghi, un solo viaggio tra arte, storia e natura.
Un itinerario che parla al cuore e incanta lo sguardo.
Benvenuti a Pergola, Arcevia e Sassoferrato.
A Pergola, la città delle cento Chiese, ti attendono pietre che raccontano,
strade che profumano di tempo e un tesoro unico al mondo: il gruppo bronzeo dorato di epoca romana, raro e prezioso come l’anima di questo luogo.
Ad Arcevia, la perla dei monti, il tempo non è mai fermo: scorre lento, tra le pietre dei suoi 9 castelli, il verde e il silenzio.
E infine Sassoferrato, l’antica Sentinum, immersa nel Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi.
Un gioiello incastonato tra monti e storia, dove ogni angolo è un invito a rallentare e ascoltare.
Tre borghi. Un viaggio nel cuore autentico delle Marche.
Dove la bellezza non è da cercare… è ovunque intorno a te.