Quarto itinerario nei Borghi più Belli d'Italia nelle Marche

Un viaggio fra castelli e archeologia.

Tre borghi, un solo viaggio tra arte, storia e natura.

Un itinerario che parla al cuore e incanta lo sguardo.

Benvenuti a Pergola, Arcevia e Sassoferrato.

A Pergola, la città delle cento Chiese, ti attendono pietre che raccontano,

strade che profumano di tempo e un tesoro unico al mondo: il gruppo bronzeo dorato di epoca romana, raro e prezioso come l’anima di questo luogo.

Ad Arcevia, la perla dei monti, il tempo non è mai fermo: scorre lento, tra le pietre dei suoi 9 castelli, il verde e il silenzio.

E infine Sassoferrato, l’antica Sentinum, immersa nel Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi.

Un gioiello incastonato tra monti e storia, dove ogni angolo è un invito a rallentare e ascoltare.

Tre borghi. Un viaggio nel cuore autentico delle Marche.

Dove la bellezza non è da cercare… è ovunque intorno a te.